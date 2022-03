Il drone in volo sul Po in secca a Boretto. Il livello dell’acqua è così basso che una vasta distesa di sabbia permette di camminare fin quasi al centro del fiume che divide Emilia-Romagna e Lombardia.

Per Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del territorio e delle Acque irrigue, ci sono rischi per l’agricoltura: “Non piove da 90 giorni nel Nord Italia. Ciò, insieme alla mancanza di neve sulle montagne, ci fa preoccupare per i mesi estivi, quando le coltivazioni hanno bisogno di molta acqua”.