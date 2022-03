Ronn Moss compie 70 anni. E rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera: “Devo ammettere che, per quanto posso, cerco di vivere ogni giorno come se fosse il mio compleanno: sono sempre molto grato per tutto quello che mi succede e apprezzo ogni momento”. Ridge Forrester, Beautiful, 13 matrimoni per fiction, oggi è “solo” Ronn Moss e nella masseri che ha comprato in Puglia pensa di organizzare matrimoni per gli altri: “Beh, diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così…”. Moss fa quello che gli piace: “Amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa”. Ma una star amatissima dal pubblico come lui, vive bene la paura di invecchiare? “Non sono mai stato un tipo che passa la vita davanti allo specchio, a dire il vero. Nemmeno in passato. Prendo tutto così com’è, del resto diventiamo tutti un po’ più vecchi ogni giorno. Si spera però che sia anche un po’ più saggio. Il tempo lo dirà”. In uscita, un film con Lino Banfi: “A breve uscirà il mio nuovo film, Viaggio a sorpresa, che vede nel cast anche Lino Banfi. E poi sto ponendo le basi del prossimo: un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti”. C’è da dubitare che qualcuno di Beautiful partecipi ai festeggiamenti per il suo compleanno: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti (una quasi citazione di Lennon, ndr). Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti“.