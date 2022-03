Più di 100 vigili del fuoco per domare un vasto incendio in un complesso di mulini utilizzato come location per film di successo come ‘Peaky Blinders’ e ‘Downton Abbey’. Lo ha riportato la BBC. Ci troviamo a Dalton Mills, West Yorkshire (Regno Unito). Qui, poco prima delle 12.00 di ieri 3 marzo, i servizi di soccorso sono corsi sul posto riuscendo ad intervenire ridimensionando l’incidente, con alcuni equipaggi che hanno dovuto lavorare tutta la notte.

L’edificio andato in fiamme è di rilevanza storica, fondato nella metà del 1800 e pensato per ospitare fino a 2.000 operai, prima di essere riconvertito da fabbrica a set cinematografico. Non è chiaro come sia divampato l’incendio, ma per il momento sembra esclusa l’ipotesi dolosa. Nick Smith del West Yorkshire Fire and Rescue Service ha detto che nessuno è rimasto ferito nell’incendio. Smith inoltre ha detto che affrontare l’incendio è stato “impegnativo” e ha spiegato che il pavimento e il tetto sono crollati internamente. L’entità dell’incendio è stata rivelata da un filmato pubblicato da PM Breaking News su Twitter.