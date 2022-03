L’attaccante ucraino del West Ham, Andriy Yarmolenko, ha rimproverato sui canali social i giocatori russi per il loro silenzio sull’invasione russa in Ucraina. Il giocatore degli Irons ha pubblicato un video sul suo profilo esortando i giocatori russi a unirsi alla protesta e a ‘mostrare le palle nella vita reale’. “Sono Andriy Yarmolenko, un giocatore della nazionale ucraina, sono nato a San Pietroburgo ma sono cresciuto in Ucraina e mi considero ucraino al 100%”, ha detto Yarmolenko nella clip di Instagram. “Ho una domanda per i giocatori russi. Ragazzi, perché state seduti e non dite niente? Nel mio paese uccidono persone, uccidono mogli, uccidono madri, uccidono i nostri figli. Ma non dite niente. Cosa accadrà se tutti insieme, uniti, mostrate alla gente cosa sta realmente accadendo nel mio paese – dice ancora – Conosco molti di voi e tutti mi avete detto ‘non dovrebbe essere così’, che il vostro presidente si comporta in modo scorretto. Quindi ragazzi, avete influenza sulle persone, mostratelo, ve lo chiedo, per favore”, ha spiegato. E ha aggiunto: “So che ad alcuni di voi piace mostrare le palle davanti alla telecamera, ma ora è giunto il momento di mostrare le palle nella vita reale”.