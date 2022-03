Dopo l’annuncio di Roman Abramovich sulle intenzioni di vendere il Chelsea, Conor McGregor è pronto ad acquistare la squadra di calcio inglese. O almeno, questo è quello che ha scritto su Twitter ieri 2 marzo anche se, va da sé, è da prendere tutto con le pinze. La stella dell’MMA ha pubblicato uno screenshot di una sua chat di WhatsApp in cui, rivolgendosi probabilmente ad un collaboratore o amministratore del suo patrimonio, ha scritto: “Costa 3 miliardi? Compriamolo“. McGregor ha taggato il club inglese, aggiungendo: “Vorrei approfondire questa cosa”. È realmente interessato o è un’altra delle sue trovate? Lo scopriremo solo vivendo.

