Anche Anastasia Kuzmina, come tanti altri ucraini che ormai risiedono in Italia da anni, sta vivendo giornate particolarmente drammatiche e mette a disposizione i propri social per diffondere notizie e chiedere aiuto. La ballerina, diventata celebre per il suo ruolo di insegnante in coppia con Federico Fashion Style nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, a La Stampa ha raccontato: “Fortunatamente tanti miei parenti sono in salvo. I miei nonni sono fatalisti, vogliono morire a casa loro. E neppure vanno nei bunker quando scatta l’allarme. Un ulteriore problema che ho fatto presente ad Alberto Matano durante La vita in diretta. Non dimentichiamo che la pandemia non è finita: in quei luoghi chiusi il Covid prolifera, tanti sono positivi“.

“Conoscendo gli italiani, mi aspettavo tanta generosità. Ma ne sono lo stesso felice”, ha commentato. E ancora Kuzmina ha spiegato: “Bisogna sapere a chi rivolgersi per le donazioni. Le grandi organizzazioni riescono meglio a distribuire gli aiuti. Io suggerisco tra le tante la Cri, l’Unicef, la Caritas Ucraina, Voices of children. Sono sul campo, sanno in tempo reale i bisogni. La mia paura? Che tutto diventi un’abitudine. Che tra qualche tempo, quando la guerra non sarà più una novità per chi non la abita, la solidarietà si rallenti. La gente non ci deve dimenticare”.

Poi, sulla Nato ha detto: “Non sono sciocca, io chiedo che ci diano il permesso, come successo in Israele, di chiudere il cielo. I loro aerei sono molti di più della nostra contraerea. Non chiedo che intervengano i militari ma che si fermino i bombardamenti dal cielo, hanno colpito i civili, gli ospedali”. Mentre sulla richiesta del premier ucraino di entrare nell’Unione Europea, ha commentato: “I tempi sono lunghi ma lo vedo soprattutto come un aiuto psicologico. È importante dare speranza. Meritiamo di entrare in Ue, ci serve sapere che un giorno accadrà”. Infine la ballerina nata a Kiev 28 anni fa ha concluso: “So bene di essere una ballerina e che sono i leader scelti da noi a fare politica. Io cerco solo aiuti. Partecipo alle trasmissioni tv perché quando arriva un gettone di presenza, questo parte subito per il mio Paese. Gli artisti russi? Sì, dovrebbero prendere le distanze dalle scelte di Putin. Come si fa a non agire contro chi uccide un popolo considerato sempre fratello? Noi vogliamo essere liberi”.