Da documentarista in zona di guerra a profugo con il trolley verso la Polonia. In mezzo a carri armati, mitragliate e bombe, che russi e ucraini si scambiano da oramai una settimana, Sean Penn ha deciso che non è più il caso di fare del cinema, o della cronaca, sulla linea del fronte. Eccolo allora ritratto da un collega in una foto mentre trascina un trolley (!) su una strada zeppa di automobili incolonnate verso il confine polacco.

“Io e i miei due colleghi (che stavano realizzando il documentario sull’Ucraina ndr) abbiamo camminato per miglia fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada”, ha spiegato nel tweet il 61enne attore californiano. “Quasi tutte le auto in questa foto trasportano solo donne e bambini, la maggior parte senza alcun segno di bagaglio, e un’auto è il loro unico bene di valore”. La star era in Ucraina fin dal novembre dello scorso anno per girare un documentario sulla crisi tra i due paesi oggi in guerra. Allo stato delle cose non si sa come e se il lavoro iniziato da Penn e dalla sua piccola troupe vedrà infine la luce.