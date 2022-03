Tra i tanti amori noti finiti in questo ultimo periodo c’è quello tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Entrambi molto schivi e riservati, di indiscrezioni sulla separazione ne sono uscite poche. Lui, ora, è felice accanto alla modella Valentina Fradegrada. In un’intervista al Corriere racconta che questo potrebbbe essere l’ultimo anno dedicato al calcio ma non se ne preoccupa. Molti sono i suoi progetti: “Sicuramente con la tv. Ho commentato gli Europei per la tedesca Ard. Il primo giorno ero emozionato come quando ho parlato all’Onu contro il razzismo, ma credo che lo rifarò per il Mondiale. In più, dovrei avere un programma mio“. Ora che è tornato a Berlino, racconta di vivere quello che ha vissuto da ragazzo, il razzismo: “Ancora oggi cammino per strada e c’è chi cambia marciapiede”. Nel 2019 Boateng aveva annunciato una task force contro il razzismo nello sport ma le cose non vanno come sperato: “Pensavo fosse più facile trovare calciatori, cantanti, attori che avessero voglia di metterci la faccia e lottare. Invece, è difficile trovare uno che c’è al cento per cento. Hanno contratti, sponsor, paura di perdere qualcosa. Non te lo dicono, ma lo capisci”. E a proposito di insulti, il calciatore non sopporta le ingiustizie e a questo proposito dice: “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina (…) L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo “mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto”. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria“. Il calciatore dice che in dieci anni erano cambiate molte cose ma che non ha lasciato Satta per nessuna. Ora l’amore con la nuova compagna va benissimo: “… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole…”