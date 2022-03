Jason Momoa e Lisa Bonet sono tornati insieme. L’annuncio l’ha dato Hollywood Life. I due attori hanno infatti deciso di dare un’altra possibilità al loro matrimonio. Uno dei più seguiti siti web che si dedica alle star di Hollywood ha riportato le rivelazione di una fonte anonima. Momoa e Bonet sarebbero tornati a vivere insieme due settimane fa. I due hanno iniziato la loro relazione fin dal 2005 e solo nel 2017 si sono sposati. Poco più di un mese fa l’annuncio ufficiale della separazione con un post su Instagram di lui (poi cancellato).

L’allontanamento però, dopo nemmeno due mesi sembra però un lontano ricordo. La coppia ha due figli: Lola di 14 anni e Nakoa-Wolf di 13. L’incontro dei due nel 2005 in un jazz club, lui enorme e lui piccina è sempre stato riportato in questo modo dalla Bonet: “In quel momento, l’amore è scoccato ed è diventato grande. In pratica quando gli ho detto sì, lui mi ha preso in braccio e mi ha gettato sulle sue spalle, proprio come fosse un cavernicolo”.