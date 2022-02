In una riunione oggi al Cremlino con gli esponenti di governo responsabili dell’economia e la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, il presidente russo Vladimir Putin attacca l’Occidente e lo definisce “l’impero delle bugie” . “Vi ho invitati per discutere di economia e finanza, dopo le sanzioni che la cosiddetta comunità occidentale, un impero delle bugie stA cercando di attuare contro il nostro Paese”, ha affermato prendendo a prestito il termine di ‘imperò che Ronald Reagan aveva usato contro l’Unione sovietica. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva in mattinata assicurato che la realtà economica della Russia, che “da tempo si è preparata per le sanzioni, è cambiata significativamente”