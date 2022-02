Proprio nella settimana in cui il gossip sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è all’apice, ecco che l’ex capitano giallorosso va in tv. Totti sarà infatti ospite di C’è Poste Per Te durante la puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 febbraio e che, con tutta probabilità, è stata registrata di recente. E chissà se ‘il Pupone’ rivelerà a Maria De Filippi qualcosa sulla vicenda che tanto ha infiammato le pagine di cronaca rosa in questi ultimi giorni. Sì, lui ha già smentito via Instagram ma nuovi dettagli stanno rendendo il ‘mistero’ sempre più complesso. Nella stessa puntata anche Raoul Bova sarà ospite di Maria De Filippi. Ilary Blasi invece? La sua presenza non è stata annunciata.

Non potete assolutamente perdere l’appuntamento con #CePostaPerTe perché ci sarà lui: capitano e leggenda della Roma, unico e inimitabile @Totti ???? Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/uRMIsvVxAK — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2022