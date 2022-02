“Il Tg2 trasmette immagini di un videogioco e di una vecchia parata militare spacciandoli per i bombardamenti di queste ore a Kiev, Rainews usa un filmato di un’esplosione in Cina (2015) scambiandolo con l’attacco in Ucraina: possibile che nessuno controlli in Rai cosa va in onda?”. È un tweet del deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Che scrive ancora: “1.700 giornalisti, decine di direttori e vicedirettori non bastano ad evitare simili errori? Che fine ha fatto la Task force contro la fake news? In questo modo viene usato il canone degli italiani? Imbarazzante disservizio pubblico”. A cosa si riferisce esattamente? È Simone Fontana, giornalista, ad aver scoperto quanto accaduto al Tg2 e ad averlo postato su Twitter: “Lo stesso servizio del @tg2rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che cade sull’Ucraina, ma un filmato del videogame War Thunder“.

Ma perché dice “lo stesso servizio contiene un’altra topica clamorosa”? Semplice. “Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la disinformazione. Questo video pubblicato dal @sole24ore non mostra la Russia che “bombarda Kiev”, ma una parata militare del 2020” e, continua il giornalista, “lo stesso video è stato mandato in onda anche durante le edizioni principali del Tg1 e del Tg2“.

