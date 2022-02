Da quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina, Anna Safroncik utilizza i propri social per dare continui aggiornamenti. L’attrice, nata a Kiev nel 1981, tra ieri 25 febbraio e oggi ha pubblicato diverse Instagram stories spiegando: “Sento mio padre ogni ora praticamente. Siamo molto angosciati, nessuno ha dormito stanotte. Nessuno sa cosa sta accadendo realmente, c’è tanta angoscia. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa”, ha esordito. In seguito ha spiegato: “Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani, il lavoro. Stiamo cercando tutti di capire come portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile, vige la legge marziale”. Poi il racconto: “Qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire”.

Nella mattinata di oggi, Safroncik è tornata ad aggiornare i propri follower (583.000 su Instagram): “Buon sabato, volevo ringraziarvi per la vicinanza. Grazie a Dio non sono cadute le bombe su Kiev, questo era l’unico pensiero fisso, la preoccupazione e la paura che la città venga attaccata durante la notte. Papà sta bene, è a casa sua. È lui che dà forza a me: è davvero incredibile, che grande uomo!”. Infine ha concluso: “Speriamo che finisca presto tutto“.