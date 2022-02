C’è Posta per Te. Puntata registrata mesi fa. In studio Francesco Totti, al centro del gossip per via della possibile crisi matrimoniale con Ilary Blasi smentita dai due senza troppa convinzione e con tanto di presunta nuova fiamma di lui, Noemi Bocchi. Ora, noi di FQMagazine vediamo che state già cominciando a subodorare che la Noemi del titolo non è la Noemi del presunto flirt. Infatti è così: citofonare Maria De Filippi per dirle che ha fatto una mossa paracula ma certamente molto azzeccata.

L’ex capitano della Roma si trovava in studio per fare una sopresa ai genitore della giovane Noemi, tifosi della Roma. Due genitori che hanno aiutato la figlia, che oggi ha 21 anni, quando, a 16 anni, è rimasta incinta e che ora cresono il bambino con lei. “Trovare dei genitori così non è semplice, la famiglia è una cosa molto importante. Siete stati bravi a fare una scelta che non era facile prendere, soprattutto così giovane. Diventare nonni è una delle cose più belle che possa succedere”, le parole di Totti. E i regali: al papà Massimo ha regalato due abbonamenti per lo stadio Olimpico e alla famiglia un divano. E Ilary Blasi? Ha postato una story dove si vedono dei piedi, verosimilmente proprio quelli del marito. A dimostrare che stavano seguendo insieme il programma. Smentita? Anche in questo caso non così netta.