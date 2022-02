“Vorrei dire una cosa ai ragazzi che mi stanno guardando: quello che sta accandendo in Ucraina è sconvolgente e sono sicuro che molti sono spaventati. La guerra è tornata in Europa, purtroppo non possiamo dire “arrivata” viste le precedenti”. Inizia così il video che J-Ax ha postato sulla sua pagina Instagram e che si rivolge, appunto, ai ragazzi. Punto di riferimento per la sua capacità di trattare temi di attualità senza mai tirarsi indietro, lo “zio” parla ai più giovani: “Voi magari siete troppo giovani per averle vissute ma la mia generazione ha convissuto con il dramma della guerra nella ex Jugoslavia per tutti gli anni ’90. Quello che sta accadendo in Ucraina ci appare paradossalmente ancora più vicino. Certo, anche ai tempi la guerra era costantemente sui giornali e sulle tv, però era facile per molti fare finta di niente. Ora invece vediamo le mamma scappare coi figli nelle nostre Instagram stories, vediamo le bombe cadere su Kiev nei video postati su Twitter. È una follia incomprensibile e la frustrazione di non poter fare niente per aiutare è reale”. J-Ax parla di come molti conoscano bene la comunità ucraina e del coraggio dei russi scesi in strada contro la guerra: “Molti erano ragazzi. Come sempre sono i ragazzi che protestano per il clima, per la guerra”.

