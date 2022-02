“Eccoci qua, nel nostro mezzogiorno. Allora: è complicato quando si entra nelle vostre case dopo avere sentito queste terribili notizie e dovendo fare un programma naturalmente leggero”. Ha esordito così Antonella Clerici nei primissimi minuti della puntata di È sempre Mezzogiorno andata in onda oggi 24 febbraio. Poi la conduttrice di Rai 1 ha aggiunto: “Abbiamo seguito tutta la mattina la bravissima direttrice del Tg1 Monica Maggioni che ci ha preso per mano e ci ha raccontato quello che succede non lontano da noi. Noi stamattina ci eravamo svegliati pensando ad un giovedì grasso e invece abbiamo sentito l’invasione da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina. La guerra è realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato davvero niente”.

Infine Clerici ha concluso: “Dopo il Covid pensavamo di tirare un sospiro di sollievo e invece niente. Putin dichiara guerra e donne e bambini spaventati per una fuga, ma dove? Non si sa. Crollano i mercati, sale ancora il costo del gas, davvero è una situazione forte e indescrivibile. Dopo il Covid non ci meritavamo tutto questo ed è una guerra che rischia di coinvolgere tutti gli equilibri di tutto il mondo. Noi siamo qui, in diretta, il Tg1 può riprendere la linea in qualunque momento. Cerchiamo ora di cucinare insieme e di sorridere un po’”.