Il presidente americano, Joe Biden, ha autorizzato “un dispiegamento aggiuntivo” di truppe Usa nei Paesi baltici membri della Nato. “Oggi, in risposta all’ammissione della Russia, che non ritirerà le sue forze dalla Bielorussia, ho autorizzato ulteriori movimenti di forze e attrezzature statunitensi, già di stanza in Europa, per rafforzare i nostri alleati baltici: Estonia, Lettonia e Lituania. Voglio essere chiaro: queste sono mosse totalmente difensive da parte nostra: non abbiamo alcuna intenzione di combattere la Russia“, ha concluso.