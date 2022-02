Non solo Massimo Giletti, anche Mara Venier si è messa in viaggio da Roma per fare una sorpresa all’amico e collega Lamberto Sposini in occasione del suo 70esimo compleanno. Il giornalista, volto storico del Tg5, ha spento infatti 70 candeline ieri, venerdì 18 febbraio, e ha festeggiato con gli amici più intimi, come dimostrano gli scatti pubblicati dalla conduttrice veneta su Instagram. “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70”, ha scritto nelle scorse ore Mara Venier. E ancora: “Sono in treno e arrivo da te“. Poi la foto con tanto di torta e cappellino da party, che ha suscitato i commenti entusiasti dei suoi fan.

Da diversi anni ormai, Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata a causa di gravi problemi di salute: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi…le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio…”, ha scritto ancora la conduttrice in un altro post, all’indomani dei festeggiamenti.