Nella serata di ieri 22 febbraio, Francesco Totti ha smentito con un video le voci sulla presunta ed imminente separazione con Ilary Blasi. In molti hanno notato un fatto: l’ex capitano giallorosso, sotto al giubbotto, indossava una felpa color grigio con stampato il proprio codice fiscale. “Ma perché Totti ha una felpa con su scritto il codice fiscale?”, si è domandato qualcuno sui social. Qualcun altro ha sottolineato invece che l’appello al rispetto della privacy propria e dei figli ‘cozzerebbe’ con l’esibizione di un dato personale. Un paragone forse azzardato, dal momento che il CF può essere calcolato online da chiunque in pochi semplici passaggi.

Ad ogni modo la felpa è diventata l’altra protagonista di questa storia che tanto ha appassionato gli amanti della cronaca rosa. Dove si può acquistare il capo? Basta smanettare un po’ su Instagram per trovare la pagina “In case you didn’t know who I am” (letteralmente: “Nel caso non sapeste chi sono”) che produce il modello con il codice fiscale e il marchio sul cappuccio. Il brand romano – seguito da 14.1 mila follower nel momento in cui scriviamo – ha anche ripubblicato il video del ‘Pupone’, con cui pare ci sia un legame già da tempo. E non è l’unico vip ad averla indossata: è il caso infatti anche di Tommaso Zorzi (che ha scelto quella con la scritta: “Se non sai chi sono, chiedi al tuo fidanzato”), l’influencer Zoe Cristofoli e la Iena Nicolò De Devitiis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Incaseyoudidntknowhoiam (@incaseyoudidntknowhoiam)