Sono accuse gravissime quelle che, stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex gieffina Veronica Satti ha rivolto ad Alessandro Basciano, ora nella Casa del Grande Fratello Vip6. “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata – ha scritto via social la figlia di Bobby Solo -. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”.

“Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno – ha scritto invece Giorgia, la sorella di Basciano -. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti ti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata”. Il riferimento a Veronica sembra abbastanza chiaro.

Solo qualche giorno fa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato punito dal programma dopo la sfuriata contro Alex Belli: “Ti lancio un peso, non sto scherzando. Non devi ridere”. La sua reazione iraconda aveva fatto molto discutere, considerando anche il fatto che non è la prima volta che Basciano perde le staffe.