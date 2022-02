Nonostante Alfonso Signorini abbia deciso di limitare i provvedimenti disciplinari, ciò non vuol dire che i concorrenti possano comportarsi come vogliono. Lo sa bene Alessandro Basciano, l’ex concorrente di Uomini e Donne ora nella Casa del Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri 17 febbraio, la produzione gli ha fatto recapitare un messaggio molto chiaro dopo lo scontro con Alex Belli e Sophie Codegoni. “Vi abbiamo più volte richiamato ad avere un comportamento civile e corretto nella Casa e di rispettare quanto previsto nel regolamento – ha annunciato il conduttore al ragazzo -. L’ atteggiamento arrogante e intimidatorio che tutti, pubblico compreso, abbiamo visto oggi e le espressioni decisamente troppo forti che hai usato in Casa sono inaccettabili. E purtroppo questo atteggiamento l’hai avuto tante volte anche nei confronti del Grande Fratello. La tolleranza ha un limite. Per questo motivo il GF ha deciso che stasera andrai in nomination d’ufficio”.

Non è chiaro il motivo, ma la lite avvenuta nel giardino della Casa di Cinecittà poco prima della puntata è stata veramente accesa. Sophie Codegoni (con la quale Basciano ha una liaison) era intenta a scherzare con Alex Belli, quando ad un certo il ragazzo si è infastidito, come se loro stessero ridendo di lui. “Me la prendo con te. Questa che mi sminuisce davanti alla gente. Me la prendo con te. Prossima volta che passo e ridi ci rimetti te. Non mi fate perdere il controllo eh. Te in primis. Me la prendo con te”, ha urlato Basciano nei confronti della sua fidanzata. Quest’ultima, ha cercato insieme ad Alex di calmarlo, facendogli notare che le loro risate non erano rivolte a lui. Ma lui, furioso contro l’attore di CentoVetrine: ” Ma veramente pensi che sono un cogl*one? Non sto scherzando. Ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere”. L’ex corteggiatore si sarebbe anche fatto male ad un piede, a causa di un calcio sferrato durante la lite. Da qui, il provvedimento disciplinare, che Basciano non ha preso affatto bene.

Dopo la puntata di ieri, si è sfogato con Manila Nazzaro: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto? Non posso accettare una roba del genere”. “Hai sbagliato, punto. Dove cacchio te ne vai?”, gli ha risposto l’ex Miss Italia. Infine con Sophie: “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”.