“Un provino che non ho superato? Quello per L’amica geniale”. A rivelarlo è stata Serena Rossi, l’attrice napoletana reduce dal successo clamoroso e inaspettato (con tanto di polemiche politiche) della miniserie di Rai1, La sposa. Nel curriculum di ogni attore ci sono progetti rifiutati e sì di cui pentirsi e nelle interviste di solito sono passaggi che emergono senza ritrosie, mentre è più difficile che i big del piccolo e grande schermo confessino le “bocciature” e i casting non superati. La Rossi invece non si è sottratta, confermandosi diversa da molte sue colleghe: a FQMagazine, un anno fa, rivelò di aver rifiutato un ruolo importante, quello di protagonista di Noi, il remake italiano di This is us, serie attesissima al via dal 6 marzo prossimo su Rai1. Al settimanale Grazia, invece, pochi mesi fa ha confessato di non essere stata presa nel cast de L’amica geniale.

Nella serie diretta da Saverio Costanzo prima e da Daniele Luchetti poi, avrebbe dovuto interpretare Raffaella Cerullo, ovvero Lila, una delle due protagoniste della serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. «Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte», ha spiegato senza aggiungere troppi dettagli. Il web è un posto strano, si sa, e alla vigilia della quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3, queste sue dichiarazioni sono tornate d’attualità. A quel provino la Rossi teneva molto ma l’impegno con Mina Settembre – di cui a breve uscirà per altro la seconda stagione – ha complicato le cose. Altri dettagli non ce ne sono: non è chiaro infatti se l’attrice e conduttrice avrebbe dovuto interpretare Lila nella quarta stagione, dunque nella quarta e ultima, oppure nella terza, dove poi alla fine sono state confermate nei loro ruoli e Margherita Mazzucco (Lila) e Gaia Girace (Lenù). In ogni caso per loro si tratterà dell’ultima stagione: per il gran finale, Storia della bambina perduta, subentreranno due nuovi attrici protagoniste visto il salto temporale in avanti della storia.