Allarme ad Amsterdam nella zona di Leidseplein. Un uomo armato, forse insieme a un altro complice, sta tenendo in ostaggio almeno una persona all’interno di un negozio. Le immagini che girano sui social network mostrano un uomo incappucciato e con un passamontagna tenere sotto tiro con una pistola un’altra persona all’interno di un negozio. Secondo quanto riporta la polizia si tratta di un Apple store.

Come si vede dalle immagini sul posto sono presenti diversi servizi di emergenza, tra cui la polizia pesantemente armata, lo Special Intervention Service e gli artificieri. Gli edifici della zona sono stati evacuati o posti in lockdown e tramite social la polizia ha invitato i commercianti e i residenti della zona a rimanere dentro i propri negozi o all’interno delle abitazioni.

Secondo l’agenzia olandese Bno News, la polizia è stata chiamata per una possibile rapina in un Apple Store a Leidseplein, una piazza nel centro della capitale olandese. Un testimone oculare citato dal quotidiano Het Parool ha riferito che intorno alle 18 due uomini sono usciti dallo store e quando hanno visto la polizia, uno di loro ha afferrato una persona sotto il braccio e gli ha puntato una pistola alla testa. La persona è stata poi presa in ostaggio. Testimoni hanno detto alla stazione televisiva locale AT5 che sono stati uditi degli spari, poco dopo che l’uomo armato è entrato nel negozio.

Video Twitter/Thom