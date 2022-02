In un negozio di Amsterdam un uomo armato ha tenuto in ostaggio una persona a seguito di una rapina a mano armata. Il teatro è un Apple Store di Leidseplein, nel quartiere di Grachtengordel: dopo diverse ore, l’ostaggio è in salvo, come ha confermato su Twitter la polizia locale. Secondo la ricostruzione dei media locali, l’ostaggio è riuscito a scappare dal negozio, inseguito dal sequestratore armato, che è stato bloccato dalla polizia e si trova a terra controllato “a distanza con armi da fuoco”. “Non siamo ancora in grado di fornire alcuna informazione sulle sue condizioni”, ha precisato in un altro tweet la polizia di Amsterdam, indicando inoltre che l’allarme è cessato.

Le prime chiamate alle forze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 18. Varie persone sono riuscite quasi subito a lasciare l’edificio: secondo il quotidiano locale Het Parool sarebbero “decine” le persone uscite dal negozio. Un video circolato sui social inquadrava l’ostaggio tenuto sotto tiro con una pistola dal sequestratore, coperto da un passamontagna. Le immagini mostravano il sequestratore che teneva per il collo, agitando l’arma, l’ostaggio, che aveva le mani legate dietro la schiena.

“Ho dovuto correre per salvarmi“, ha riferito una testimone alla tv locale AT5. “Ero sulle strisce pedonali davanti all’Apple Store. Un inserviente è uscito dal negozio nel panico gridando “Rapina!” in un walkie-talkie. Prima ancora di rendermene conto ho sentito i colpi di pistola”. Un altro testimone ha detto al giornale Het Parool che due persone sono uscite dallo Store poco dopo le 5:30: quando hanno visto la polizia, uno di loro ha afferrato l’ostaggio minacciandolo con la pistola.