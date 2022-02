Ermal Meta è ancora positivo al covid ma non è questa la sola ragione per cui deve rimandare “all’anno prossimo” il tour che sarebbe dovuto partire a breve (marzo): “Sono ancora positivo ma anche se dovessi risultare negativo ci sono altri componenti della band che sono positivi per cui non riuscirei a fare le prove a prepararmi come vorrei e come meritate”. Queste le parole del cantautore che ha pubblicato alcune Instagram stories. Visibilmente provato, barba lunga, ha aggiunto: “Non c’è soluzione. Sono terribilmente dispiaciuto, anzi incazzato. Vi prometto che in estate farò quanti più concerti possibili. Cerco di conservare in me la magia che mi ero ripromesso di avere durante il tour, ma questa estate ci sarò”.