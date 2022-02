“Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione insieme a voi. Io ho un attaccamento per l’amore e per la vita smisurato. Lo sapete, sono un cuore felice, anche se la vita per tutti non è mai solo una passeggiata a ciel sereno“. Inizia così una serie di Instagram stories pubblicate da Michelle Hunziker, una “riflessione che vuole condividere con tutti”. “I problemi ci sono, ce li hanno tutti – continua – ma è da un po’ di anni ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile, anche perché quando mi trovo di fronte a storie così, come quella di Carolina Marconi che sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso”. Hunziker mostra il libro dell’ex gieffina che sta affrontando la malattia: “Ha scoperto di avere un tumore al seno mentre andava a fare i controlli per avere un bambino. Mi emozioni molto Carolina, sei veramente una grande donna e sei certamente d’aiuto a tantissime persone, soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e che si perdono nelle stupidate. Sei veramente una forza”. La conclusione della conduttrice che legge, commossa, la dedica di Carolina Marconi.