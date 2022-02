Dusan Vlahovic stravolge la propria vita. Il giocatore serbo – arrivato da poco dalla Fiorentina alla Juventus – si frequenta con Carolina Stramare. Secondo la rivista di gossip Novella2000, il 22enne avrebbe definitivamente chiuso con l’influencer Maria Sole Pollio e al suo fianco ci sarebbe proprio Stramare, volto di Helbiz Live.

Carolina Stramare è nata a Genova nel 1999 ma ha vissuto a lungo a Vigevano, in provincia di Pavia. Dopo aver terminato il liceo linguistico, ha frequentato l’Accademia di belle arti di Sanremo, con indirizzo grafica e, parallelamente, ha iniziato la carriera di modella. Nel 2019 ha ottenuto il titolo di Miss Lombardia, accedendo a Miss Italia e vincendo l’intero concorso. Due anni dopo è stata annunciata tra i concorrenti del l’Isola dei Famosi ma è stata costretta a ritirarsi poco prima della partenza per un problema familiare. Nello stesso anno ha affiancato Enrico Papi alla conduzione di Scherzi a Parte.

Il primo incontro di Carolina e Dusan sarebbe avvenuto quando lui militava ancora con la casacca viola, ma il suo trasferimento a Torino sarebbe stato decisivo a far nascere il legame. I due avrebbero trascorso anche i rispettivi compleanni insieme (lui è nato il 28 gennaio, lei il 27). Si vocifera persino di un Suv nuovo di zecca che Dusan avrebbe regalato alla Miss. Lei, inoltre, è da sempre una grande appassionata di calcio e tifosa della Juventus. “Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure”, aveva raccontato al settimanale Sportweek.