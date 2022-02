È morto a 31 anni in seguito a una “malattia improvvisa” Jamal Edwards. La madre, la cantante Brenda Edwards, ha confermato la notizia. Jamal Edwards aveva fondato la Sbtv, una piattaforma online per scoprire nuovi talenti. E di talenti, il 31enne che era anche un amato youtuber, ne ha ‘sfornati’: da Ed Sheeran e Skepta. Le sue intuizioni e la sua esperienza avevano fatto sì che il principer Carlo lo scegliesse come ambasciatore del Prince’s Trust, un ente che ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a creare aziende. La musica britannica è in lutto. Il messaggio della piattaforma Youtube su Twitter racconta molto di quanto Stbv fosse stata una grande intuizione:”Abbiamo perso una leggenda oggi. Jamal Edwards era un’ispirazione per tanti. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla sua community”.