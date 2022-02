Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 19 febbraio c’era anche Irene Ferri. L’attrice, ora in tv con la nuova fiction Fosca Innocenti, si è raccontata a cuore aperto e, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha parlato anche del dolore per la perdita del padre. “Ho perso papà esattamente quindici anni fa – ha confidato visibilmente commossa al ricordo -. È stato difficilissimo perché mio figlio è nato il giorno prima. Contenere quel tipo di dolore è un’impresa complicata, perché non ha barriere. Avere dentro di me una vita che veniva alla luce è stato un momento particolare, ero scissa, divisa, ma spero di aver dato ad Adriano una nascita serena. Il dolore per la perdita dei genitori è un dolore che non cambia mai, ci si convive, a me manca tutti i giorni”.

Quindi l’attrice ha parlato anche del suo matrimonio con Costanzo Gianni: “Stiamo insieme da 25 anni, siamo un po’ diventati rivoluzionari perché oggi giorno una durata del genere è strana. Ci sono tanti segreti, ma bisogna partire bene alla base… Bisogna scegliere con attenzione la persona con cui si è deciso di trascorrere la vita”, ha concluso.