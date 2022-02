Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, tutti i riflettori sono puntati su di lui: Blanco. Il giovane artista è da settimane in vetta a tutte le classifiche con “Brividi”, la canzone che gli ha fatto vincere la kermesse musicale in coppia con Mahmood, e sta macinando record. Come sempre accade in questi casi, l’attenzione fa salire la curiosità e così ecco che si è passata al setaccio la vita del cantante 19enne, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi. Così, dopo le rivelazioni sul suo passato da calciatore, ecco ora che il settimanale Di Più rivela il significato del suo nome d’arte, Blanco appunto.

A raccontare il retroscena è Mohamed, un pizzaiolo egiziano che ha lavorato proprio con Blanco in una pizzeria di Calvagese della Riviera, il paesino in provincia di Brescia dove Riccardo è nato e cresciuto. A DiPiù ha spiegato che l’artista ha deciso di soprannominarsi così per via della sua intolleranza al lattosio: “blanco” è il termine che nella lingua spagnola indica il colore bianco, quello del latte appunto.