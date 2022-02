Il testo si ispira a quello già approvato in Mississippi e pochi mesi dopo un altro che ha ricevuto il via libera in Texas. A spiegarne l'obiettivo è la senatrice repubblicana Nancy Barto: "Il bambino nel grembo di una donna è una vita separata - ha detto - e ha bisogno di essere protetto. Ogni vita è sacra". Nel caso in cui dei medici decidano di trasgredire, la legge prevede anche la perdita della licenza e fino a un anno di reclusione