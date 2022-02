Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di San Valentino anche Concita De Gregorio. La giornalista e scrittrice, 58 anni, ha parlato di vita professionale e privata, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ‘Lettera a una ragazza del futuro’. “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e grandissimi pianti notturni“, ha confidato De Gregorio. “E chi ti consolava?”, le ha chiesto la conduttrice. “Da sola. Così ho imparato a prendermi cura e ad amarmi di più”, ha replicato.

Poi ha spiegato: “Il successo? Credo che fare una cosa che ti piace molto sia uno dei modi. Se fai quello che ti corrisponde e non cerchi di imitare qualcun altro, se lo fai con amore, allora induci la cura e il rispetto degli altri e di conseguenza l’interesse per quello che fai”. “A volte è capitato di non vincere, anche se io sono molto ostinata, ho un grande senso della disciplina. Non mi sono mai abbattuta nonostante io abbia un temperamento molto malinconico. Io vengo da una piccola città di provincia (nata a Pisa ma cresciuta a Livorno, ndr), ho girato il mondo con le borse di studio. Vengo da una famiglia semplice“. Infine ha concluso con una battuta su Emma Marrone e Francesca Michielin, sul palco dell’Ariston: “L’unico momento del Festival di Sanremo che mi ha davvero commossa è stato il loro abbraccio. Sono due artiste molto affermate che dovrebbero essere in competizione secondo alcuni parametri, invece quel loro abbraccio è stato un gesto davvero autentico. Non mi è sembrata un’operazione di marketing o di discografia”.