Cresce l’attesa per ‘Il signore degli Anelli: gli Anelli del Potere’, su Amazon Prime Video dal 2 settembre prossimo. È considerata la più costosa serie tv di sempre, dal momento che Amazon Studios ha deciso di mettere in campo cifre esorbitanti investendo 465 milioni di dollari per produrre gli otto episodi che compongono la prima stagione. È già stata pianificata la realizzazione di cinque stagioni e l’impiego complessivo di 1 miliardo di dollari. Ieri, 14 febbraio, è stato pubblicato il primo teaser trailer ma anche alcune foto ufficiali che hanno già scatenato diverse polemiche. Il motivo? Un elfo di colore – Arondir, interpretato da Ismael Cruz Córdova – e la principessa dei nani Desa anche lei di colore, interpreta da Sophia Nomvete.

Dietro a questa scelta, secondo alcuni retroscena riportati dal Secolo, non vi sarebbe tanto l’omaggio all’ormai onnipresente politically correct, quanto la necessità di inserire cambiamenti perché Amazon non avrebbe i diritti completi sulla frastagliata opera di Tolkien dalla quale è ricavabile il racconto de Gli Anelli del Potere. La produzione ha invece spiegato: “Ci sembrava naturale che un adattamento dell’opera di J.R.R. Tolkien riflettesse l’aspetto che ha il mondo. Tolkien è per tutti. Le sue storie sono su razze inventate che danno il loro meglio quando lasciano l’isolamento delle loro culture e uniscono le forze”.