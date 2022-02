Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è raccontata in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. L’ex pornoattrice ha parlato a cuore aperto delle sue storie passate e dei suoi sogni futuri. L’ex politica è convinta che “andrà in Paradiso”: “Perché il sesso non è peccato, è bello, piacevole. Amo la democrazia e la libertà, sono pacifista. Sono come John Lennon, in gonnella”.

La lunga intervista comincia, appunto, con il racconto degli uomini della sua vita, dal padre biologico, che “ci abbandonò quando avevo tre anni”, al primo marito, Salvatore “impiegato in un’agenzia di viaggio”. Quindi, ancora, Riccardo Schicchi, con cui Cicciolina è stata insieme dal 1974 al 1988. “Se sono andata al suo funerale? Sì, all’Eur – dice al settimanale – Ero andata anche a salutarlo all’ospedale, assieme alla mia amica Ursula Davis, in arte Hula Hop. Gli chiesi se poteva ridarmi il mio materiale fotografico e lui mi gridò dietro: ‘Morirai tu prima!’. Al che gli risposi: ‘Mi dispiace, Riccardo. Questa volta ti sbagli'”. Infine la storia con l’artista Jeff Koons, dal quale ha avuto un figlio, Ludwig. “Koons mi ha steso economicamente – dice – Mi ha fatto cose tremende è stata una relazione disastrosa. Una volta a Monaco di Baviera, in pieno inverno, con tanto di neve, mi chiude fuori nel terrazzino, avevo il pancione. È stato crudele“. Durante la causa per l’affidamento, prosegue l’ex pornodiva, “raccontò al giudice che avevo fatto entrare il bambino in America illegalmente dal Messico per fare un film con Moana”. “Era vero”, confessa Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, “ma sono cose che non si dicono a un giudice”.