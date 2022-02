Momento di commozione per Eleonora Daniele durante l’ultima puntata di Storie Italiane, il programma in onda su Rai Uno. La conduttrice è tornata a parlare degli outfit rosa di Sanremo 2022, simbolo anche di libertà di espressione degli artisti, raccontando una storia di bullismo, quella del “ragazzo dai pantaloni rosa”, 15enne che dieci anni fa si è tolto la vita proprio perché bullizzato anche per i suoi pantaloni rosa.

Daniele aveva già ricordato la storia in una precedente puntata della trasmissione, proprio mentre lodava l’atteggiamento di Sangiovanni, da sempre appassionato della gamma di colori tra il rosa e il viola. Durante la puntata dell’11 febbraio, però, la conduttrice ha voluto invitare in collegamento Teresa Manes, madre di Andrea, il 15enne che si è tolto la vita: “Non riesco tanto a parlare, Teresa”, ha detto la presentatrice non appena iniziato il collegamento.

Poi il racconto è andato avanti fino a quando Daniele non ha parlato del brano portato a Sanremo dal duo Highsnob e Hu, Abbi cura di te. Analizzando il significato del testo Eleonora Daniele si è commossa e ha parlato ai due giovani artisti con gli occhi lucidi: “Avete una canzone bellissima, un testo bellissimo e sentendo la storia di Teresa secondo me arriva proprio dritta all’anima”.