Tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo Festival di Sanremo c’è stato Josè Alberto Sebastiani, secondogenito di Amadeus avtuo con l’attuale moglie Giovanna Civitillo. Tirato in ballo in diversi momenti delle serate, il giovane ha sicuramente fatto parlare di sé. Ma accanto a lui, per l’ultima serata della kermesse, si è aggiunta anche un’altra persona cara al conduttore: Alice Sebastiani. La primogenita 25enne di Amadeus, avuta dal primo matrimonio con Marisa De Martino, era seduta tra il pubblico e non è passata inosservata.

La giovane donna ha condiviso alcuni momenti della serata sui social pubblicando degli scatti su Instagram con la didascalia “una finale da Brividi”. Nella prima foto si vede il padre a terra con i vincitori del Festival, Mahmood e Blanco, poi uno scatto con Blanco, quindi, ancora, un dettaglio degli occhiali da sole di Dargen D’Amico. E infine una foto sempre di un dettaglio: le scarpe indossate per l’occasione. Ma chi è Alice Sebastiani?

La 25enne, almeno dai social, appare lontana dal mondo dello spettacolo. Sappiamo che si è laureata nel 2019 con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. E sicuramente, è appassionata di moda. Su Instagram ha poco più di 7mila follower e le sue foto appaiono tutte ricercate. Come riporta Fanpage, tre anni fa, per la laurea, la ragazza aveva ringraziato sia Amadeus che la moglie Giovanna Civitillo: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”. Il post oggi però non appare più visibile.