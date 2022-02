La sua “Duecentomila ore” non ha colpito il cuore di Sanremo, arrivando in penultima posizione. Ma su TikTok si può già considerare una hit. Come evidenziato da Il Messaggero, Ana Mena sta facendo ballare il social più usato dalle nuove generazioni ottenendo così una piccola “rivincita”. La sua canzone è stata utilizzata in oltre 39mila video e il “balletto ufficiale”, che la cantante regina dei tormentoni estivi ha realizzato appositamente per il popolo di TikTok ha raggiunto in poco tempo oltre 3,5 milioni di visualizzazioni e quasi 200mila like.

Per lei, sempre via social, è arrivato anche l'”endorsement” di Donna Imma Polese, protagonista del reality Il castello delle cerimonie che ha rilanciato la canzone che in molti online hanno considerato “perfetta” per la sigla del programma.

Ma non solo Ana Mena. A spopolare sulla piattaforma video, oltre alla vincitrice della kermesse, Brividi che fa da sottofondo a quasi 73mila clip, c’è anche Ciao Ciao. Il brano de La Rappresentante di Lista, arrivato settimo in gara, è stato utilizzato in oltre 25mila video e spopola anche il “tutorial” per il balletto. Il video “ufficiale” dell’account del gruppo che ripropone le mosse del palco dell’Ariston conta quasi 85mila “cuori” e oltre un milione di visualizzazioni.