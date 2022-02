Perché Alba Parietti era seduta in seconda fila al Festival di Sanremo? Dopo una settimana di domande, e di “Alba Parietti gate”, come lo ha definito Alberto Matano durante La Vita in Diretta, la showgirl ha rotto il silenzio.

A differenza degli scorsi anni, infatti, la conduttrice e opinionista, durante la serata finale della kermesse non si è seduta in prima fila, ma in seconda. E dire che proprio lei, in un collegamento con Amadeus, aveva sperato proprio di potersi sedere di nuovo in prima fila: “Voglio dire una cosa, per il bene del Paese io mi sacrifico volentieri. Quindi sabato sera, per rassicurare gli italiani, sarò seduta, spero in prima fila“, aveva detto. Così, inevitabilmente, il pubblico a casa si è chiesto come mai quel cambio.

Il “silenzio stampa” sulla “retrocessione” è durato quasi una settimana. Nella puntata del 10 febbraio de La Vita in Diretta, infatti Parietti ha commentato: “Io non mi sono posta questo problema, ma sono felice che gli altri si siano preoccupati”. “Ogni volta c’è questo toto posto – ha continuato – e francamente questa seconda fila…son stata retrocessa”. Quindi ironicamente ha chiesto: “Devo denunciare la Rai?”.