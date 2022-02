“C’è una forte possibilità di azione” in tempi ristretti della Russia in Ucraina. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Il rischio è alto e la minaccia è abbastanza imminente” dice Sullivan, ribadendo l’invito agli americani in Ucraina a lasciare il Paese “entro 24-48 ore. Non possiamo garantire l’evacuazione in caso di invasione russa”. L’attacco, sempre secondo Sullivan, “potrebbe avvenire anche durante le Olimpiadi”.