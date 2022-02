Una grande complicità durante una serata di gala a Sanremo. I protagonisti sono Giorgio Manetti e Maria Laura De Vitis. Stando a quanto riportato da Novella2000, tra i due potrebbe esserci del tenero, ma al momento non è arrivata alcuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati. E se vi state chiedendo “Ma chi sono?”, il mistero è presto svelato. Lui, 65 anni, è l’ex compagno di Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Invece lei, 23 anni, è l’ex fidanzata di Paolo Brosio. E pensare che si parlava di un ritorno del Gabbiano (questo il suo soprannome) nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Se la relazione con De Vitis fosse confermata, Giorgio potrebbe partecipare forse in veste di ‘opinionista’? Lo scopriremo solo vivendo.