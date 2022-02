“Mi ha molto colpito questa storia di Emma, di questo bodyshaming“. Antonella Clerici inizia così la puntata di oggi 10 febbraio di E’ sempre mezzogiorno. La storia è quella che potete leggere qui. “Le è stato detto – prosegue la conduttrice – che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete (che la cantante ha indossato a Sanremo, ndr). Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete. Ma questo è uno spunto per dire, a parte che Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete”.