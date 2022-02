Quella composta da Ditonellapiaga e Donatella Rettore è stata una delle coppie più chiacchierate del Festival di Sanremo e così, anche se l’Ariston ha chiuso i battenti ormai da qualche giorno, se ne continua a parlare nei salotti televisivi. In particolare, Ditonellapiaga – il cui vero nome è Margherita Carducci – è stata ospite di Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, dove ha rivelato dettagli inediti sulla loro partecipazione al Festival.

“Mi sono sempre ispirata alla Rettore – ha spiegato – quando l’ho conosciuta è stato molto strano. Ho pensato potesse essere un pazzesco mentore per la mia musica quando l’ho sentita in discoteca, per “Chimica” mi sono ispirata a “Kobra”. Tra noi due comunque la più libera di spirito è lei, con la sua energia caotica abbiamo trovato un equilibrio e prima di salire sul palco eravamo sempre molto cariche“.

Poi ha fatto chiarezza sulle polemiche sollevate proprio da Donatella Rettore per la cover da loro portata in gara venerdì sera, quella di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli: “Era il proseguimento tipico della nostra canzone, anche come tema. Poi diciamo che Caterina Caselli è stata la “tutor” della Rettore e lei il mio. Comunque rimaniamo insieme, faremo concerti e serate a breve”. Infine, un accenno ai suoi progetti per il futuro: “Partire senza telefono, senza niente. Andare in Sud America… Una mattata che non farò mai, ma magari un giorno…“.