Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Storie Italiane su Rai 1. La padrona di casa, Eleonora Daniele, ha preso spunto da un’immagine con i tanti look sui toni del rosa che gli artisti di Sanremo hanno sfoggiato nelle serate del Festival per fare una riflessione sull’importanza del messaggio che hanno lanciato ai tanti ragazzi vittime di bullissimo. Gli stessi cantanti vengono quotidianamente presi di mira dagli haters sul web, tanto che il tema è stato affrontato anche sul palco dell’Ariston, con il toccante dialogo sull’articolo 21 della Costituzione tra Marco Mengoni e Filippo Scotti. Parole che Sangiovanni aveva subito commentato con Amadeus ammettendo: “È facile dire di fregarsene dei giudizi, un po’ meno farlo davvero. L’importante è dosare bene le parole, è importante”.

Partendo proprio dalle parole di Sangiovanni e dai suoi look rosa, Eleonora Daniele ha voluto ricordare quel giovane che nel 2012 si suicidò perché stanco di essere deriso, il ragazzo dai pantaloni rosa, vittima di bullismo e omofobia. “Ho ricordato le parole di Sangiovanni sul palco, si capiva quanto avesse sofferto. Mi sono ricordata di quel ragazzo con i pantaloni rosa – ha esordito la conduttrice -. Quel ragazzino che non ce l’ha fatta a subire quelle critiche, quelle cattiverie. Sono passati anni, ma vedendo questa fotografia ho pensato a lui. Sono passati anni dalla sua morte ma vi assicuro che mi sono messa a piangere pensando che se lui in questo momento, in qualche modo, potesse vedere che quel colore, il rosa, è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, tanti suoi coetanei, forse non avrebbe più paura rispetto a quella che ha avuto tanti anni fa“, ha concluso tra le lacrime.