Momenti di apprensione per Mariano Di Vaio, modello e fashion blogger di successo. Nella giornata di ieri 7 febbraio, Di Vaio si era mostrato sui social con le mani sporche di sangue e il ghiaccio sul naso. “In due giorni starò bene”, ha scritto nel post pubblicato su Instagram oggi 8 febbraio. Cosa gli è accaduto? A rivelarlo è stato il suo terzogenito, Filiberto Noah, che ha spiegato – a modo suo – che il papà è stato colpito in viso da un amico con una racchetta, durante una partita dai padel. Di Vaio aveva anche pubblicato un video mentre era in ambulanza: “Raga tutto regolare, mi sa che tocca rifare il nasino comunque sto bene”, aveva annunciato ieri cercando di mantenere un tono leggero.

“Una racchetta in faccia, speriamo che si riprenda presto”, ha commentato la moglie Eleonora Brunacci. I due si sono sposati il 27 settembre 2015 e sono genitori di 4 figli. Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019) e infine Mia Annabelle (nata il 25 gennaio 2022).