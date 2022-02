Nella sua lunga carriera Claudio Baglioni ne ha viste tante, ma questa (forse) gli mancava. A causa del freddo, è stato costretto ad indossare il cappotto durante il suo concerto a Brindisi. È Il Messaggero a riferire quanto successo durante la data pugliese del cantautore romano nella serata di lunedì 7 febbraio. La data al Teatro Verdi di Brindisi era sold out: fin dal suo ingresso sul palco, Baglioni ha segnalato il freddo in sala, ma nulla è cambiato. Così, ad un certo punto, ha chiesto al suo staff di portargli il cappotto, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi“, ha detto rivolgendosi al pubblico. Quindi il cantante è tornato sul palco indossando il suo cappotto e ha scherzato ancora con il pubblico: “Mi volete sabotare”, ha detto. “Nooo”, la risposta corale della platea. E poi ancora, rivolgendosi ai tecnici che avevano appena acceso le luci in sala, ha aggiunto: “Tenetele accese, almeno mi scaldo così”.

All’indomani, sono arrivate poi con un post pubblicato su Facebook le scuse del direttore del Teatro Verdi: “Nella serata di ieri, durante il concerto di Claudio Baglioni al Nuovo Teatro Verdi, si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico”, ha scritto in un post Carmelo Grassi.