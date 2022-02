Cosa fa Matteo Salvini in quarantena? La domanda ricorda quella di un noto spot con protagonista una nuotatrice, anzi, la Divina. In tutti e due i casi verrebbe da dire “sto bene anche senza saperlo”. Nel caso del leader della Lega è però lui stesso a renderlo noto. Positivo al covid, isolato nella sua casa di Roma, racconta tutto ma proprio tutto delle sue giornate, come un influencer: “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, come tanti di voi, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza, più tempo per parlare con voi”. Immancabile il riferimento al cibo (il panettone se l’era pure mangiato qualche ora prima, stando ai post), i suoi giorni sono scanditi dal Festival di Sanremo: posta nell’ordine Checco Zalone (gli piace, “numero uno), Cesare Cremonini (“bravo, anzi di più. Dei cantanti in gara, fino ad ora mi sono piaciuti tanto Fabrizio Moro e Irama. E a voi, chi piace di più dei 25?”), Elisa (“Fra le donne in concorso la mia preferita) e svariate altre cose, tra le quali un paio di ‘polemichine’ (la cannabis di Onella Muti, il pugno alzato de La Rappresentante di Lista: non era comunismo ma coreografia). Non mancano calcio e cibo. Ma tornando a Sanremo, Salvini ammette di essersi addormentato durante la finale e che la sua preferita non ce l’ha fatta. Chi era? Elisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)