Alla faccia degli idioti da testiera che lo hanno deriso durante la sua apparizione a Sanremo, in coppia con Irama (leggi qui), Gianluca Grignani annuncia una data al Forum di Assago, il prossimo 15 ottobre. Un concerto evento per festeggiare il 25 anni dall’uscita de La Fabbrica di Plastica. Non ebbe lo stesso successo commerciale di Destinazione Paradiso ma chi lo ha ascoltato sa che si tratta di un grande album (due grandi album). Sotto al tweet che annuncia la data, i commenti: “Grazie infinite per essere tornato vederti sul palco dell’Ariston è stato meraviglioso per favore non sparire di nuovo”, “Ti voglio bene! Lascia perdere le parole dì persone che non valgono niente… tu sei unico!”, “Ci sarò”.

LA FABBRICA DI PLASTICA AND ONLY THE BEST

Sabato 29/1/ 22

Assago (MI), Mediolanum Forum

Prevendite dalle 10 di domani, martedì 8 giugno, su Ticketmaster Italia, TicketOne e Vivaticket Italia.

???? NO SECONDARY TICKETING

???? Ph. Francesco Prandoni

ℹ️ Info: https://t.co/IFSjHL05Z6 pic.twitter.com/xc8kT35HAn — Gianluca Grignani (@grignanipage) June 7, 2021