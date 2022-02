Il consiglio di amministrazione di banca Mps ha deliberato di ritirare le deleghe dell’amministratore delegato, Guido Bastianini. La decisione è stata assunta dal consiglio all’unanimità. Al suo posto dovrebbe essere nominato Luigi Lovaglio, ex manager Unicredit ed ex amministratore delegato di Credito Valtellinese poi passato sotto il controllo della francese Credit Agricole. Il siluramento del manager, inviso al ministero del Tesoro e in particolare al direttore generale Alessandro Rivera, era nell’aria. Dato quasi per scontato nelle ultime ore nonostante negli scorsi giorni più di una voce si fosse levata a difesa di Bastianini, nominato alla guida della banca senese nell’agosto 2020 su indicazione del Movimento 5 Stelle.

Oggi la banca presenterà i dati dell’ultimo trimestre e dell’intero 2021 che si annunciano buoni, con utili attesi al di sopra dei 200 milioni di euro. La Consob non avrebbe rilevato elementi per contestare il bilancio dopo gli approfondimenti effettuati dal collegio sindacale su alcune poste non ricorrenti che avrebbero potuto avere un impatto negativo sul conto economico del 2021. Tuttavia il manager paga quella che dalla Commissione Ue, esasperata da una saga di cui non si coglie la fine, è stata ritenuta un’eccessiva timidezza nella riduzione dei costi, tagli di personale inclusi. Dopo il fallimento delle trattive con Unicredit per la cessione della banca, a causa di richieste da parte di Andrea Orcel giudicate eccessive da parte del ministero del Tesoro (primo azionista della banca con il 64%), il governo è stato costretto a chiedere più tempo per condurre in porto la privatizzazione concordata con la Commissione Ue in occasione del salvataggio del 2017 e originariamente prevista entro fine 2021. Salvataggio che fu orchestrato dall’allora ministro dell’Economia, oggi presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan. Bruxelles deve dare il via libera al nuovo piano industriale della banca che presuppone una nuova ricapitalizzazione da 2,5 miliardi di euro