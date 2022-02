Tra gli hashtag in tendenza durante le puntate del Festival di Sanremo, anche #ZiaMara. Aka7Even, Highsnob e Hu ma soprattutto Dargen D’Amico (che ha addirittura modificato il testo della propria canzone pur di dire ‘Ciao Zia Mara’): sono diversi i big in gara che, dal palco del Teatro Ariston, salutano Mara Venier. Il motivo? Il famigerato FantaSanremo. Così gli artisti fanno guadagnare punti ai giocatori che hanno scommesso su di loro perché dire “Zia Mara” in diretta al Festival vale 20 punti.

E come ha reagito la conduttrice di Domenica In sentendo il proprio nome pronunciato ripetutamente sul palco dell’Ariston? “Ma perché mi salutano? Hanno tutti una zia che si chiama Mara?”, ha detto la conduttrice durante una diretta su Instagram con Davide Maggio. “È il FantaSanremo, poi ti spiego”, ha replicato lui. E lei: “Va bene”, ha concluso ridendo. Se ne è tornato a parlare anche durante la puntata di Domenica In di oggi 6 febbraio: “I cantanti dicevano ‘ciao zia Mara’ e io continuavo a non capire, pensavo che fosse davvero per la loro zia”, ha detto Venier ridendo.