A televoto aperto, ecco che i The Ferragnez scendono in campo. Anzi, per ora solo Fedez ha fatto i suoi “endorsement” ai suoi 13 milioni di follower su Instagram. Del potere degli influencer sul televoto se ne è già parlato: lo scorso anno Fedez e Michielin contarono sulla spinta di Chiara Ferragni (e infatti balzarono di ben 14 posizioni sulla classifica, classificandosi secondi), e fu polemica.

Quest’anno? Chi può contare sugli influencer più rivelanti d’Italia? Un nome su tutti: Dargen D’Amico. Ieri sera Fedez ha dedicato due storie all’autore di “Dove si balla”, che è anche il produttore dell’ultimo disco del rapper “Disumano”: “Dargen D’Amico è mio amico ed è figo. Codice 06”, ha detto. Forse, però, a poco è servito l’endorsement dell’amico: da quarto che era nella seconda serata (quando hanno votato i giornalisti della sala stampa), è finito al decimo posto alla terza serata (quando i voti delle prime serate si sono uniti a quelli del televoto e della giuria Demoscopica 1000).

Anche Michele Bravi ha ricevuto delle Storie di Fedez. “Vai patatone, ti voglio bene. Ti dedico i piedi di mia moglie: che ti possano portare fortuna come l’hanno portati a me”, gli ha detto. Da 14esimo è diventato 11esimo. E poi, ancora, Tananai. Che però era penultimo ed è finito all’ultimo posto: peggio di così, non si poteva! Puntuali come le tasse, alcuni utenti hanno cominciato a parlare di favoritismi. “Lui (Dargen, ndr) che andrà avanti solo grazie al televoto pompato dai Ferragnez”, “Paurissima che i bimbi di F3d3ss rompano le palle al televoto per l’amichetto del loro beniamino”, “Ho come l’impressione che Dargen D’Amico, anche con l’aiuto di qualcuno al televoto, possa fregare tutti e vincere“, sono alcuni dei commenti sui social.